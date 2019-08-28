蔡汶佑做的鴨肉炒麵，1盤50元平價又好吃。（羅浚濱攝）

蔡汶佑做的鴨肉炒麵，1盤50元平價又好吃。（羅浚濱攝）

新竹縣客家人喜歡吃豬大骨做湯底的肉絲湯麵或肉絲炒麵，新竹市閩南人則偏愛鴨肉麵及鴨肉炒麵，兩種炒麵的口味不同，在竹蓮市場2樓美食區的林記鴨肉麵，完全不加味精的鴨肉炒麵，保持古早味，便宜又好吃。

新竹市有多家傳統知名的鴨肉麵店，目前都傳給第2代的子女，在市內多有開分店，林記鴨肉麵店的老店在南大路，第二代的蔡汶佑則在竹蓮市場2樓美食區開店。

36歲的蔡汶佑說，林記鴨肉麵是母親林金池一手創設經營，他從小幫忙母親烘烤鴨肉，耳濡目染也學會母親炒麵炒菜的廚藝，但看到母親做餐飲賺錢實在很辛苦，他根本不想再走這行。

蔡汶佑原從事建築業，有賺有賠，但這幾年台灣景氣真的很不好，1年多前決定改行，以自己最熟悉的餐飲業創業，在竹蓮市場開只賣早市的鴨肉麵。

「林記鴨肉炒麵只用油膏和自製的油蔥，完全不加味精！」蔡汶佑說，加味精的炒麵，吃起來香甜可口，但吃完很快出現口渴的感覺，他沿襲母親的作法，完全忠於古早味，吃完後不會有口乾舌燥，想喝水的感覺。

蔡汶佑做的鴨肉炒麵，1盤50元，比其他店便宜10到20元，竹蓮市場每天一早開市，陸續有客人上門來吃鴨肉炒麵或外帶。

喜歡吃鴨肉炒麵的張姓民眾說，他吃遍新竹市各家鴨肉麵，很多本店和第2代的分店炒的鴨肉麵，味道完全不一樣，林記鴨肉麵則是始終如一，依然保持好吃的古早味。

林記鴨肉麵 竹蓮市場2樓美食區 地址：新竹市竹蓮街15號

營業時間：每天上午6時到下午1時

電話：0916959711

(中時 )