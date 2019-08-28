火腿對戰西武，賽前陷入低潮的王柏融終於重回先發行列，不過前2打席沒有安打，陷入連14打數無安打的空前低潮。不過5局下半王柏融在一、二壘有人時，敲出終結低潮的追平安，不僅他臉上露出久違笑容，場邊舉著應援牌子的鐵粉阿嬤也高興到激動落淚。

王柏融傷癒復出後陷入低潮，連續3場比賽沒安打後，又連3場沒先發，僅獲得1次代打機會吞下三振，今日前2打席分別為三振、滾地球，累計14打數沒安打。5局下半清宮幸太郎二壘安打、渡邊諒選到保送，王柏融第3打席與後援投手伊藤翔纏鬥8球，終於終結連14打數沒安打低潮，敲出投手方向強襲球，反彈打到伊藤腳後形成安打，同時清宮跑回追平分。

王柏融關鍵時刻敲出安打，上壘後一壘指導員也拍拍王柏融的肩膀表達鼓勵，王柏融也露出久違的笑容並豎起大拇指，休息室的隊友大田泰示也替他感到開心。鏡頭還拍到場邊有王柏融的鐵粉阿嬤，頭上戴著「王」的帽子，手舉「火腿的大魔王柏融」的牌子，在他敲安後開心到高舉應援版，激動落淚，成為比賽一大亮點。

本場比賽王柏融4打數1安打，吞下1次三振，結束連14打數無安打的低潮，打擊率來到2成66。可惜的是因球場下起大雨，在8局上半就提前裁定比賽結束，火腿以8比10落敗。

(中時電子報)