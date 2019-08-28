前市府去年4月起實施「台灣大道東往西至文心路口」禁止左轉，改善車流。（盧金足攝）

為改善台灣大道交通壅塞，前市府去年4月起實施「台灣大道東往西至文心路口」及「惠中路北往南至台灣大道路口」禁止左轉，評估1小時可再抒解400輛直行小汽車，改善新光三越、大遠百惠中路口回堵，但實施一年多，不少民眾發出解禁聲音，但用路人習慣交通規則，若驟然恢復，恐流於「逢龍必反」訾議。交通局長葉昭甫28日表示，將針對台灣大道全線交通盤點，不會只考量台灣道與文心路口是否解禁。

「目前正在處理台中市幾個重要幹道中區，包括台灣大道、五權路及五權西路匝道的車道狀況」，葉昭甫說，觀察重要幹道的路口，也考量民眾希望能夠恢復台灣大道左轉文心路左轉的心聲，依紅綠燈轉一圈約180秒，即3分鐘，這3分鐘怎麼分配紅綠黃燈，也是技術問題，如果增加秒數，用路人紅綠燈等個4、5分鐘，可能「火大」不耐煩。

葉昭甫表示，台灣的紅綠燈交通號誌高達5千多個，加上各區里很多路段都以交通安全，提出要裝置紅綠燈的需求，紅綠燈號誌呈現正向增加，以台灣大道禁左文心路實施1年4個月，用路人已習慣，如果恢復可以左轉，民眾適應性又需一段時間，不能任意改變。

台灣大道出城方向，因常大塞車打結，前市府去年即將台灣大道往高速公路方向，禁止在文心路口左轉後，讓台灣大道往台中火車站方向（即進城車流）每個周期多15秒直行綠燈，換算下來1小時約可再抒解400輛直行小型車。

台灣大道經過文心路段禁止左轉後，前市府交通局評估，以前假日進城方向尖峰時段需要3個周期才能通過文心路口，實施後每個周期快車道至少增加20輛車流抒解量，且朝富路

、文心路口慢車道假日下午1時至6時平均節省3分半，省40％時間，改善成效顯著。

但近來很多用路人紛向市府反應，要求台灣大道與文心路口禁止左轉應該解禁，方便民眾從台灣大道左轉進入文心路，不然連市府門口的交通都常大排長龍，改善交通，市府周遭應列為優先路段。

葉昭甫表示，現在交通局正針對台灣大道與文心路交通路況進行盤點，因為之前花很大工夫執行台灣大道禁止左轉文心路，非得要想清楚之後再做決定，或是要開有條件的開放，否則解禁之後，其他配套未完成，只是又產生另一交通問題，需以大數據仔細評估研議。

(中時 )