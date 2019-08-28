「原東勢公學校宿舍」完工還沒驗收，現場仍堆放不少廢棄物。（王文吉攝）

「原東勢公學校宿舍」建於1921年前後，採檜木建造，其中16號校長宿舍為獨棟建築。（王文吉攝）

台中市歷史建築「原東勢公學校宿舍」於2017年6月斥資5千多萬元動工修復，承包廠商在去年底申報完工，但至今仍大門緊閉。當地居民質疑「花了1年半修復，驗收竟長達9個月，到底有多嚴重的瑕疵？」教育局坦言，發現有屋頂漏水、配電盤等問題，已要求包商改善，預計9月底完成驗收，年底前開放。

「原東勢公學校宿舍」二戶建官舍屬雙拼建築，原為教職員住宿使用。（王文吉攝）

本報在2月間獨家踢爆「原東勢公學校宿舍」修復工程延宕，「去年12月19日完工，黃色封鎖線仍未撤除，遲未通過驗收」。事隔半年，記者再前往查看，黃色封鎖線已撤除，但3棟日式宿舍大門上鎖，不得其門而入，一旁還有人在除草，工人稱「現在還在驗收，不能進去！」

「原東勢公學校宿舍」已整修完工，但未完成驗收，現場有工人正在除草。（王文吉攝）

「原東勢公學校宿舍」位於東勢區第五橫街，於1921年前後，採檜木建造，原供學校校長、教職員住宿，多年前住戶搬遷後曾遭祝融，尚存3棟，16號校長宿舍為獨棟建築，其餘2棟3戶為教職員宿舍，長期荒廢閒置。當地居民失望表示「本來是廢墟毒瘤，好不容易動工修復，現在關著養蚊子，不知道要搞多久」。

台中市教育局工程營繕科技正蔡亭孟表示，承包廠商去年底申報完工，但驗收時發現，屋頂有漏水情形，機電設施的配電盤無法正常開啟，其中漏水改善已於8月26日複驗通過，機電缺失將於9月2日複驗，預計9月底可完成驗收。

國小教育科長尤敦正指出，日式宿舍修復工程總經費為5253萬元，規劃有東勢國小校史館、客家故事館及客語教學中心等，所需設備已採購完成，但因驗收未完成無法進駐，管理營運計畫現正進行中，預計年底前可開放。

(中時 )