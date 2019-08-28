國民黨中常會通過的「2020總統與立委選舉中國國民黨黨員行為規範」。（黃福其／攝）

鴻海集團創辦人郭台銘脫黨參選總統態勢日益明顯，國民黨今天下午中常會通過「2020總統與立委選舉中國國民黨黨員行為規範」，明訂只要脫黨參選即開除或撤銷黨籍；違紀助選也要視情節處以停權兩年以下，最重可撤銷黨籍。

雖然考紀會主委魏平政強調，「行為規範」比照去年底九合一選舉所擬「黨員行為規範」，除了標題是針對明年總統、立委選舉，規範內容及條文「一字不差」，且是「泛指所有黨員，不是針對特定對象」。不過因郭王脫黨引起全國關注，中常會今天通過明年選舉的「黨員行為規範」，仍被解讀劍指郭王。

郭台銘有意脫黨參選，招兵買馬、連署蓄勢待發等等動作斷，不過黨中央對於9月13至17日申請登記為總統被連署人或11月18至22日正式登記參選，組發會認為9月17日申請為被連署人即可開鍘，與考紀會認為須先「個案認定」再決定是否開鍘，看法不同，引發黨內質疑，韓辦也認為考紀會的想法不符實際，主張申請為被連署人即是進入中選會的法定流程，黨部應明快處理，不宜讓外界有暇想空間。

據指出，考紀會琢磨明年大選的「黨員行為規範」草案已一個多月，直到今天上午才決定送案，且在中常會無異議通過。黨主席吳敦義重申，明年大選，國民黨要全力輔選總統與立委選舉，台灣是民主法治國家，除了總統行政權外，務必拿下國會60名立委席次，每個選區即便艱困也要努力，2020一定要重返執政、撥亂反正。

關於郭台銘、王金平在9月17日前申請總統連署是否違反黨紀，國民黨副發言人洪于茜表示，黨員規範並沒有記載「連署」等細部內容，不可能涵蓋所有狀況，現在無法篤定說是否處分，若發生了有很多事項要考量，一切仍交由考紀會評估。會中，並沒有中常委主動提到要要開除郭王黨籍。

考紀會主委魏平政解釋，目前黨章規定，有黨員脫黨成為公職選舉候選人，得依黨內規定懲處；依照中選會公告時程，11月18日至22日正式登記時才能啟動黨紀處分。目前黨內的規範，並沒有就成為「總統選舉被連署人」進行黨紀處分的規定。

「並不是說9月13至17日登記為總統選舉被連署人，黨紀就不處理，而是要視個案情形認定。」魏平政解釋說，若有黨員9月向中選會登記成為總統選舉被連署人，可經所屬黨籍的地方黨部蒐集資料，了解情形、動機，再提出考紀處分建議，送交中央考紀會討論，再決定如何處理。

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(中時 )