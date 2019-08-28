前新北市議員歐金獅去年以無黨籍身分投入選戰，卻遭控與其妻歐麥水雲發送重陽敬老金涉及賄選，新北地檢署今以罪證不足將歐金獅夫妻二人處分不起訴。歐金獅獲悉後則表示「這件事本來就跟他無關」。

擔任國際獅子會300B2區第17屆總監的歐金獅之妻歐麥水雲，去年9月至10月間在各分區總監聯合例會餐會時，以「長青獅友禮金」名義發放重陽敬老金，其中70到79歲年長獅友發放600元；80到89歲發放800元；90歲以上發放1200元，發完後歐金獅隨即隨即上台致詞要求支持參選，遭到民眾檢舉涉及賄選法。

歐麥水雲到案後否認賄選，她表示每任總監上任都有自己想做的事，前任總監訪問時發放禮品，以「獅子家庭」為主，條件則僅限於夫妻都是獅友；她則是以年長獅友為資格限制，依年齡發放重陽敬老金，且發放範圍並非僅限於土樹三鶯地區，而是300B2區的所有分會。

歐麥水雲表示，這是她擔任第17屆總監的例行社會服務創意，且是自掏腰包發放，且歐金獅並未參與發放重陽敬老金，甚至對活動內容也不知情。

與會獅友也證稱，總監訪問聯合例會是獅子會每年固定舉辦的活動，每屆總監贊助的方式及金額不同，加上300B2區共有14個分區，轄區還包括瑞芳、新店、中和、永和等地，並不限於歐金獅參選的土樹三鶯第七選區；部分收到敬老金的獅友也證稱，他雖住板橋，但因出席獅友會而收到敬老金，檢分據此認定歐麥水雲送敬老金之舉並非賄選，今將歐金獅夫妻處分不起訴。

歐金獅獲悉後表示，這件事情本來就與他無關，獅子會每年都是這樣送禮；至於是否會繼續投入選舉，或是交棒給其他人，歐金獅則表示「再看看」。

(中時 )