中美貿易戰陰霾籠罩，美國雖然對中國採取強硬態度，但美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）接受外媒訪問時表示，美國總統川普希望能夠盡快與中國簽署協議，且中美談判已取得實際進展。

此外，蓬佩奧在採訪中也談論到印第安納州農戶的境況。中國大陸是印第安納州農產品的最大客戶，在最近對450名農民進行的調查中，印第安納州農場局發現，72％農民報告說目前的貿易環境正危及他們的農場經營，有56%印第安納州農民表示他們對當前的貿易形勢不滿意。

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