蓬佩奧：川普希望盡快與中國簽協議 16:322019/08/28 工商 譚有勝 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中美貿易戰陰霾籠罩，美國雖然對中國採取強硬態度，但美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）接受外媒訪問時表示，美國總統川普希望能夠盡快與中國簽署協議，且中美談判已取得實際進展。 此外，蓬佩奧在採訪中也談論到印第安納州農戶的境況。中國大陸是印第安納州農產品的最大客戶，在最近對450名農民進行的調查中，印第安納州農場局發現，72％農民報告說目前的貿易環境正危及他們的農場經營，有56%印第安納州農民表示他們對當前的貿易形勢不滿意。 (工商 ) #印第安納州 #美中貿易戰 #蓬佩奧 #川普 #協議 也許您會感興趣 推薦閱讀 不演了！川普稱習近平「敵人」原因曝光 04:262019/08/25 國際 G7峰會第二天 川普自說自話 04:102019/08/26 財經要聞 《國際經濟》對陸加稅有轉圜？白宮澄清：川普後悔沒祭更高關稅 10:342019/08/26 財經 美中貿易戰弱雞賽局 川普關稅牌百種解讀 11:532019/08/26 國際 美兩最高經濟官員：還不到下令美企撤陸時候 15:282019/08/26 國際 華郵：川普擅於耀武揚威 這回在G7卻吃不開 17:262019/08/26 國際 川普稱第一夫人和金正恩很熟 慘遭自家人打臉 14:442019/08/27 國際 川普連任警訊！ 農民對貿易戰漸顯不耐 23:112019/08/27 國際 不是搶救亞馬遜大火！G7最大成就竟是川普這句話 06:012019/08/28 國際 川普變變變 自誇是談判之道 04:102019/08/28 國際大事 兩岸熱門新聞 台五缺難題 劉結一：兩岸融合發展可破解 - 兩岸 蓬佩奧：川普希望盡快與中國簽協議 - 兩岸 - 工商 茅於軾北京天則研究所被查封 禁接受採訪 - 兩岸 陸捧年薪900萬元 挖角海外機師 - 焦點新聞 - 旺報 中巴空軍雄鷹演習 殲-16罕見參戰 - 日報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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