7-ELEVEN與弘道老人福利基金會長期合作關懷老人家，除了「弱勢老人好宅修繕服務計畫」，在整體「老人照顧關懷服務計畫」中，也透過門市送取餐服務、Care Light弱勢獨居長者區域整合服務協調與社區培力、百歲小學堂、不老樂團、社區劇場等多元面向的服務，關注預防照顧與長者身心靈健康促進服務，預計可直接關懷服務近7,000位長者，提供39萬4千餘人次的服務！

小七表示，即日起至9月底，邀請民眾可直接至7-ELEVEN響應「把愛找回來」零錢捐，直接投下零錢，或是到全台門市免費索取白白造型的零錢袋，並將身上的零錢捐贈出來，不僅能幫助修繕弱勢「老人家」，還能讓更多長輩透過弘道的多元服務受惠，參與社會活動，促進身心健康，「銀」向樂活人生。

小七指出，「弱勢老人好宅修繕計畫」由7-ELEVEN與弘道基金會從2014年開始共同推動。今年更因應近年劇烈氣候異常帶來的各種災害，將關注焦點擴大至「預防性風災修繕」，希望在颱風季到來之前，幫助更多獨居弱勢長輩打造更安全穩固的「避風港」。

小七表示，為吸引更多社會大眾一起關心此議題，不斷思考如何將公益捐款擴大，今年不僅首創「雙代言」新宣傳模式，邀請「聲林之王」冠軍歌手李友廷與人氣插畫角色「白白日記」共同擔任愛心大使，更與電視節目《苦力》攜手合作，讓演員實地深入市場擔任「苦力公益大使」，並呼籲民眾捐款，成功吸引更多元化、年輕化的族群一起來關注此議題。

弘道老人福利基金會說，7-ELEVEN與弘道基金會今年第三季公益募款的合作服務除「弱勢老人好宅修繕」外，在整體「老人照顧關懷服務計畫」中，也透過門市送取餐服務、Care Light弱勢獨居長者區域整合服務協調與社區培力、百歲小學堂、不老樂團、社區劇場…等多元面向的服務，關注預防照顧與長者身心靈健康促進服務，預計將可直接關懷服務近7,000位長者，提供39萬4千餘人次的服務。

此外，小七表示，人氣插畫角色「白白日記」也特別現身7-ELEVEN博源門市前，與20位來自弘道老人福利基金會南港據點，平均86歲的阿公阿嬤組成樂團進行快閃表演，阿公阿嬤們熱情又賣力的演出，加上手舞足蹈的超萌「白白日記」，頓時讓超商門市充滿了青春活力，民眾紛紛駐足欣賞，報以熱烈的掌聲。

透過這場活動，不僅鼓勵阿公阿嬤走出家門體驗快閃，讓社會大眾感受銀髮族青春熱血的精神和活力，現場也舉辦「白白日記」粉絲見面會，邀請民眾現場愛心響應7-ELEVEN零錢捐，與白白一塊守護弱勢老人「家」，支持弱勢老人修繕好宅服務計畫。

為促進社區長輩走出戶外參與社會活動，小七指出，弘道自2010年起持續於全國各社區照顧關懷據點推廣「不老樂團培育方案」，鼓勵社區長輩組成「不老樂團」，透過專業師資帶領及規劃為期10周的課程演練，並鼓勵樂團長輩鄰近的安養護機構，將活力傳遞給機構的其他長輩，或至校園、車站等進行公益演出，再現暮年光彩，也能增進跨世代的互動交流

其中，樂團最高齡的100歲潘阿公，因年邁身體機能退化，有嚴重的重聽與行動不方便，外出時都需要有人陪伴推著輪椅，但依舊積極參加據點活動，與老朋友共餐、敬老旅遊、也曾努力學畫，甚至開畫展圓夢。

弘道南港據點的站長陳顯英說，成立不老樂團後，長輩彼此互動更加熱絡，每次一聽到要出門表演，不僅參與度變高，主動要求加強練習，志工們也積極地張羅表演道具、服裝，只為將平常10周的練習完美呈現，未來將多帶長輩們出門表演，接觸人群，增加他們的生活期待與目標！

(工商 )