李佳芬違建農舍農地歹戲拖棚近2個月，日前才向內政部提訴願，現在更明朗化此物件已售出。李佳芬今(28)日召開記者表示，位於斗六的農宅農地在8月已售出，不再屬於她個人的房產。對此，仲介業者認為，此物件相當稀有，且李佳芬是以低於當年購得的價格賣出，可說買到賺到。若能較早知悉出售消息，也很有意願買下此物件。

李佳芬位於雲林斗六的違建農舍農地，一直成為韓黑源源不絕的提款機。歷經被舉發、自拆部份違建、斗六鄉公所丈量、雲林縣政府認定公文往返，並發出限期拆除通知，甚至加設崗哨或狗兒出沒，都一一被韓黑大作文章。

李佳芬今親上火線， 大動作召開記者會表示，這房子已不屬於她了。她說，這幾個月都有在接觸，並於8月份過戶完成。此物件是20年前所購，有些人用現行時空，去檢視當年所有的法律和環境，是滿好笑的事。她也提到，日前向內政部提起訴願，是應承購人要求。雖然現在房子已過戶，但基於時效性，買方希望能協助其解決法律問題。至於買家身分及價格，她則不願透露。

聯合報報導，熟悉該地區的房仲業者分析，李佳芬的農舍農地屬稀有物件，地段緊鄰國道交流道，且附近又有國小，離斗六市區不遠，地段很好，幾乎很少持有人願意釋出。該農地鄰近新的建案一戶地坪30坪的售價就要一千多萬元。據了解，李佳芬是以1200萬元售出該物件。房仲說，如果能早點得知此出售消息，且價格低於當地行情，他也願意購買。

他分析，李佳芬的農舍土地坪數約500坪，主建物雖被雲林縣政府認定違建，即使違建被拆除，只要花個幾百萬元整理，此農舍就很漂亮了，買方應該賺到了。

(中時電子報)