新北市長侯友宜今（28）日下午視察捷運環狀線察沿線人行道復舊工程，媒體問侯，六都首長中國民黨以他的民調最高的看法，侯友宜表示，民調高高低低，他對民調一直都是平常心，他在乎的是民調哪一個部分做得不夠好，那個部分怎麼去調整、修正，讓我們的市民能夠滿意，這才是他看民調最重要的一個關鍵點。看自己不好的地方，把它改正過來、努力的往前走。

至於對桃園市長鄭文燦拿六都第一的看法，侯友宜說，他對鄭文燦市長非常的敬佩，鄭市長努力、認真，民調那麼高，都是值得去學習的地方。他自己都是跟自己在比；每一個縣市的首長，地方環境都不一樣。別人跟別人比，那是另外一種比法，其實他還是比較在乎自己，沒有做好的那個部分；如果沒有做好，我們好好把它做好。

媒體追問侯，怎麼看高雄市長韓國瑜的民調不高，侯友宜表示，每個人因為地區都不太一樣，所以每個人有每個人的做法，其實大家都很努力，只要盡了力量就好，民調高低大家用平常心來看。

媒體再追問，韓國瑜的長夫人李佳芬賣農舍是否有助滅火？侯友宜笑說，別人一些政治問題其實他都沒注意看。

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(中時 )