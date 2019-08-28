淡海輕軌9月起下班時段班距將從原本15分鐘縮短為12分鐘。（譚宇哲翻攝）

新北捷運公司今宣布，自9月1日起將調整淡海輕軌時刻表，縮短下班通勤時段列車班距，紅樹林站自下午3時起至晚間8時，班距從15分鐘縮短為12分鐘，讓民眾通勤往返台北及淡水地區更便利。

新北捷運公司表示，自今年7月1日起第10列車投入營運，以及V01紅樹林站連通道開通以來，上班尖峰時段旅運量提升3成，其中公共運輸定期票使用率更提升4成，民眾通勤習慣逐漸改變，9月起配合新進司機員完成訓練，將可投入此次時刻表調整勤務，縮短下班尖峰時段班距。

新北捷運公司表示，為了避免旅客因趕車而在月台奔跑發生危險，紅樹林站轉乘連通道前方新設置一部列車發車倒數計時看板，讓旅客知道淡海輕軌列車發車時間，另外，透過調整淡海輕軌時刻，將可持續強化與捷運間的轉乘服務，加深旅客乘車便利性。

新北捷運公司提醒，淡海輕軌車站採開放式無閘門設計，進、出車站均需主動刷卡，旅客使用連通道由淡海輕軌轉乘至捷運淡水信義線，均需先刷卡出站，再刷卡進入捷運淡水信義線紅樹林站，列車上將會不定期派有驗票員巡查，若發現乘客無票乘車，除需補繳票價外，另將支付票價50倍的違約金。

(中時 )