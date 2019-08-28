台南市農業局局長李朝塘（左）主持台南鮮果節揭幕儀式。（台南市農業局提供）

為推廣台南水果和農產加工食品，台南市政府與外貿協會於本8月29日至9月12日在新加坡職總超市（FairPrice Supermarket）辦理「台南鮮果新加坡展售會」，於全新加坡超過100家分店同步促銷文旦、芒果和各式台南農特產品，現場試吃品人氣滾滾，美味水果讓新加坡的消費者驚豔。

新加坡職總超市是星國最大的連鎖超市，旗下有100多家分店和50家暢貨中心，此次展售會28日由台南市農業局局長李朝塘、駐新加坡台北代表處梁國新、職總超市副總裁唐亞炎於職總Bedok North分店共同揭幕。

新加坡主要人口為華裔，經濟高度發展且因為土地小、耕地少，是台灣農產食品外銷潛力市場，為了推廣台南的農特產品，台南市政府委託外貿協會在新加坡職總超市辦理促銷活動，採購超過20噸的台南文旦和芒果。

麻豆、新市、下營等超過10家的台南在地農會也到場辦理推薦試吃活動。此次農業局推薦的農產加工品，包括柚子、黑豆茶、毛豆香鬆、柚子蔘、水果乾和鳳梨酥等農產加工品，讓人食指大動。

台南市政府農業局表示，台南是台灣著名的美食之都和水果產地，台南文旦的果肉粒粒晶瑩剔透，同時具有酸、甘、甜三味一體的獨特風味及口感，芒果更是味甜肉細，隨著中秋佳節的到來，相關水果的促銷在同為華人社會的新加坡更能引起消費者的興趣，連帶提升台南農特產品在新加坡的買氣。

為了協助台南水果和農特產品外銷，台南市府透過外貿協會配合出口業者於新加坡後，將馬不停蹄的前往加拿大，辦理「台南文旦暨農產加工品加拿大展售會」，希望能協助台南農民打開全球海外市場通路，協助農產品拓銷國際。

(中時 )