警方宣布黃毅清因涉毒被捕。（圖／翻攝自虹口公安分局微博）

在《新還珠格格》中飾演第二代小燕子的女星黃奕2014年和前夫黃毅清結束3年婚姻，為了爭奪女兒探望權，黃毅清多次在網上爆黃奕的料，還抖出名人圈一堆黑幕。今(28日)虹口公安分局在微博上宣布，黃毅清因多次散布不實言論被捕，進一步調查後，警方還揪出他吸毒、販毒證據，目前已依法逮捕黃毅清。

黃毅清近年因多次在微博槓上黃奕，被封為地獄來的前夫，最近他用分身小號發文，回應有網友誇他這陣子變成熟、沒鬧事，黃毅清說其實他沒變過，更說出當時狂咬黃奕理由，「當初離婚後整整長達一年半時間不給我見女兒，我沒拿刀捅她已經算很理智了！」令外界傻眼。

今虹口公安分局發文，表示黃毅清先前因發布不實言論受罰，完成處罰後仍繼續在網上發表不實言論，其行為已經涉嫌尋釁滋事罪，警方本月3日對黃毅清依法處以刑事拘留，之後進一步發現黃男販毒與吸毒的非法行為，目前警方已以相關罪名向檢察院提請逮捕令，吸毒一事將另外立案辦理，對此，網友回說：「就知道他吸毒了，每天說話不清不楚」、「報應來得太快就像龍捲風」、「為淨化網絡做貢獻」、「這麼神經原來是因為吸毒了」。

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時電子報)