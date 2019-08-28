民進黨近期猛攻高雄市長韓國瑜「晶晶體」英文，蔡英文總統更在臉書大秀英文，不過卻被抓包蔡英文也把英文專業用詞給唸錯了。國民黨立委柯志恩指出，蔡英文把「海軍陸戰隊」的英文「Marine Corps」唸錯， 唸成corpse（屍體）的發音，被專家指正，「具備英國名校博士學位又身為三軍統帥的總統犯此錯誤，實在不可思議！」

柯志恩說，很多國家政治人物出糗、說錯話、唸錯字案例不少，且英文程度不好或是否流利不該被成為取笑的對象，然而這件事之所以受到矚目，是因為民進黨為了大酸韓國瑜的英文，對韓窮追猛打、再三揶揄，所以蔡總統鬧的笑話才會被搬上檯面檢視。

柯認為，身為總統，比唸錯英文更嚴重的是故意說錯國家的正確名稱。從總統的正式談話到影片教學，都以「中華民國台灣」取代「中華民國」。試問，依據中華民國憲法宣誓的總統，支領中華民國的豐厚俸祿，把國家的名稱說出口並說清楚正確，有那麼困難嗎？蔡總統口口聲聲要團結這個國家，但她這種對國家立場的模糊、遮掩、取巧，怎是總統說要守護國家主權該有的言行與格調？

柯志恩批評，台灣社會如此對立撕裂，請問蔡總統妳是製造對立的麻煩者，還是促進團結的領導者？不該捫心自問嗎？

(中時 )