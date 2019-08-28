有氣質的銀髮韓粉是民視記者（右一）的媽媽。（周麗蘭攝）

李佳芬28日在斗六市一家咖啡廳舉行記者會，讓許久未見面的記者問到飽，從農舍、訴願、對庶民的看法、是否接受過郭台銘贊助、是否有委屈等都回答，記者會結束一位銀髮支持者搶時間握手照相，原來是一名民視記者的母親。

李佳芬談農舍時表情嚴肅說，農舍被講到現在好像是她平白無故得來的， 那是我20年前真金白銀花錢買來的，一點一滴存錢買的。

李佳芬表示，那棟農舍背了一個原罪名字叫做李佳芬，沒有辦法收到公平的對待，農地農用的部分，她在幾個月前就已動手去清理，但是大家都避開這個問題不談。

李佳芬強調，「該是我做得不妥的地方，我盡速處理了，至於該是我的權益的部分，我覺得我要堅守。」

李佳芬說，那棟房子對她來講，是孩子成長的地方，希望接手的人能夠愛惜，買賣價格將如實登錄，只能說「比我購入的時候還低，這種房子誰敢接」。

她認為，公道自在人心，看得清楚的就看得清楚，要汙衊的就是要汙衊，各家發言都已經有各自的立場，這部分她沒有辦法去影響大家，只能尊重。

記者會結束時，一名坐在媒體區的慈祥婦人立即上前與李佳芬合影，原來是一位記者的媽媽，韓粉鄭媽媽特地跟兒子採訪，圓滿和李佳芬合影的心願。

(中時 )