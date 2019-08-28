台中市教育局長楊振昇感謝上銀科技慷慨支持，教育局將培育種子教師，共同培育下一代數位科技人才。（王文吉攝）

台中市教育局長楊振昇（左）致贈上銀科技總經理吳俊良（右）感謝狀。（王文吉攝）

為紮根工業4.0，台中市教育局攜手上銀科技合作，與台中高工、清水高中共同打造台中第一台「Tai-Win機器人學習車」。上銀科技28日再捐贈台中市9所公私立高中職機械手臂，盼讓師生學習工業4.0自動化的實際操作；教育局長楊振昇感謝上銀科技慷慨支持，教育局將培育種子教師，共同培育下一代數位科技人才。

捐贈儀式28日在清水高中舉行，教育局長楊振昇與受贈的10校校長，共同簽署感謝狀，感謝上銀為台中市「創客教育」不遺餘力。楊振昇表示，「Tai-Win機器人學習車」配有雷射切割機、機械手臂、輸送帶等工業4.0設備，引導師生學習操作大數據、自動化及物聯網等。

上銀科技總經理吳俊良說，推廣「機器人學習車計畫」希望學生了解工業4.0潮流，也希望師生回饋對機器人的想法，藉此培育相關人才。清水高中校長黃偉立表示，工業4.0概念對高中現場來說很新穎，除師資培育外，將開發多元選修課程，幫助學生深入了解科技領域。

教育局指出，隨著工業4.0時代來臨，消費者購買行為改變，不只注重產品價值，也重視背後的服務與獨特。教育局為打造智慧城市，將國小、國中、高中一貫化科技教育鏈結創客課程，讓學生將創意想法具體化，培養數位科技創作人才，為未來工業4.0人才培育奠定基礎。

(中時 )