溪湖鎮員鹿路，不耐暴雨狂炸，路面破損不堪。（吳敏菁攝）

埔鹽鄉柳橋西路損毀嚴重。（吳敏菁攝）

彰化縣長王惠美視察埔鹽鄉柳橋西路。（吳敏菁攝）

埔鹽鄉柳橋西路、溪湖鎮員鹿路是東西向交通往來的重要道路，還是溪湖進出高速公路的重要要道，但今年入夏後耐不住雨彈接連狂砸，路面破損不堪，車輛得經過顛簸考驗，縣府投入2000萬元，9月將進場施作修復。

埔鹽鄉柳橋西路到南港橋這段路通常都是埔心、埔鹽鄉民往來的道路，經過6至8月雨水的沖刷，再加上很久沒刨除施作，路面狀況爛透了，讓駕駛、騎士怨聲載道。

溪湖鎮員鹿路更是溪湖進出高速公路重要的路段，卻顛簸不已，也讓駕駛被受考驗，直呼「這是什麼款路啊！」

彰化縣政府收到反映，緊急投入辦理發包設計，縣長王惠美28日前往會勘，王惠美表示，今年8月工程發包完成，並針對道路人手孔蓋下地，業已於7到8月完成部份孔蓋下地作業，柳橋西路北側道路屬員大排旁平面道路，聯繫鹿港往返員林間交通要道，路面改善自埔鹽鄉南港橋至埔心鄉大溪路二段止，改善長度約2.5公里，總經費約為1040萬元。

溪湖鎮員鹿路路面改善自銀錠路至崙仔腳路止，改善長度約1公里，總經費約為939萬元，養護工程排定9月初開工且10月完工。

王惠美強調，辦理年度縣鄉道養護計畫，執行階段都邀集各管線單位研商管線埋設，可降低管線挖掘次數增加施工效率，另針對道路孔蓋設施亦全面檢討下地減量，逐步提升整體道路路面平整度，建構安全又舒適平坦的道路環境。

(中時 )