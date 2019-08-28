「靈魂歌姬」家家9月7日在台北國際會議中心舉辦「House Party在家裡」演唱會，近日特地邀請好友到家裡拍vlog，頭2集邀請鳳小岳、網路創作者「欸你這周要幹嘛」來作客，後3集家家的超級好朋友HUSH、BOXING以及網路創作者雷翔也來報到，沒想到HUSH化身地獄廚房主廚，和家家玩電動玩到發火，被家家怒譙「很廢」。

HUSH曾擔任家家演唱會嘉賓，也為家家寫歌〈還是想念〉，兩人擁有好交情，HUSH也受邀到她家，提議玩經營餐廳類的電動放鬆，沒想到HUSH玩遊戲超認真，當場變身地獄主廚，還笑稱把家家的客廳變成「地獄廚房」，HUSH不斷拉高分貝指揮家家切菜、端盤子，家家一個心急忍不住對HUSH說：「你真的很廢耶！」結果2人經營的餐廳只獲得一星評價，讓HUSH大笑說：「天啊什麼爛餐廳！」

BOXING一夥人則帶疊疊樂拜訪家家，雙方一見面就相互吐槽，BOXING還指定「先從皮膚最白的開始玩」，眾人你看我我看你，家家突然冒出一句：「2B的先好了！」頓時笑翻眾人。不想被懲罰喝苦茶，眾人小心翼翼，家家在積木快倒時都能順利抽出，她自豪對BOXING說：「這樣我可以去蓋房子了！」BOXING笑說：「有機會可以帶你去山上拉釘。」家家也笑稱自己可以當「拉釘公主」；最後BOXING團員阿六一個手滑弄倒積木，還裝生氣說：「這根本就不好玩！」眾人要他喝苦茶消消氣，阿六邊說：「還好我很渴。」眾人全笑翻。

雷翔準備多首家家的歌要玩「猜歌遊戲」，沒想到戴起耳機、拿起麥克風開口一唱，讓家家大笑出聲，她笑說：「音準方面」不過家家還是成功猜出好幾首自己的歌曲，最後雷翔也和家家合唱經典曲「命運」，家家也大方邀約雷翔來看演唱會。家家與HUSH的vlog已上線，和BOXING、雷翔的vlog分別於明（29日）晚8點、9/2晚間8點上線。9月7日台北國際會議中心（TICC）「House Party 在家裡」演唱會，門票持續熱賣中，欲購票可至拓元售票系統。

家家和BOXING一起玩疊疊樂，互相吐槽笑到不行。（相信音樂提供）

網路創作者雷翔和家家合唱「命運」。（相信音樂提供）

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