周天成和安心亞打了場別開生面的趣味羽球賽。

「我以前是羽球校隊！」碰上世界排名第2的「台灣一哥」周天成，「宅男女神」安心亞竟然如此嗆聲！兩人還分別拿鍋蓋與鍋墊當球拍來尬羽球，逗趣擔任今年國民體育日共同代言人，在記者會呼籲大家「運動99、健康久久」。

這場跨界羽球大戰，「一哥」的武器雖然是鍋墊，還是以3比2險勝拿鍋蓋的女神。安心亞說，自己本來就很喜歡運動，這次擔任國民體育日代言人，除了和周天成合作拍攝宣傳影片，也會在下月21日的體育發表會表演高空特技。

「我自已覺得，蠻像嫦娥奔月的感覺，」安心亞談到準備高空特技的過程，表示自己本來很期待吊鋼絲的美感，但下來的時候很像「大怒神」，感覺蠻可怕的。

周天成與安心亞合作拍攝國民體育日宣傳廣告。（體育署提供）

安心亞和周天成在國民體育日的廣告中化身上班族，兩人跑步上班路上，碰到因滑倒便當中滷蛋飛出的小男生，結果小天隨手抓了個公事包「救球」，不但阻止滷蛋落地，還讓它完美飛回小男生的便當裡，安心亞則發揮「女丑」本色，在一旁拿出羽球比賽的計分牌，給小天精彩的1分。

談到拍攝廣告過程，小天笑說自己很少打羽球以外的東西，安心亞則稱讚拍攝過程很順利，還說周天成把帶殼的蛋打在空中，結果蛋殼完美分開後，落下一顆完美的滷蛋，感覺「非常夢幻」，廣告也的確輕鬆逗趣。

國民體育日有三免費一優惠：一、公共運動設施免費用（國民體育日當天），二、體適能檢測免費做，三、體育表演會免費看」，「一優惠」則是由體育署與國內運動業者合作，推出體育運動課程優惠體驗活動以及相關運動商品優惠，期望能夠增加全民對於保持規律運動的重視。

安心亞（右二起）、體育署副署長林哲宏、周天成一起宣傳國民體育日相關活動。（體育署提供）

(中時電子報)