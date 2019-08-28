中信兄弟今年度季中選秀一共選入8名年輕小將，先前已與岳政華、魏碩成、張聖豪、黃弘毅及邱志恆簽約，球團今日（28 日）宣佈與全數新人簽約完成，曾頌恩、劉邵威及林瑞鈞也將披上黃衫，與兄弟們一同奮戰。

野手曾頌恩出生於台北，19歲，來自台東大學，右投右打，獲中信兄弟第三指名青睞。中信兄弟球團給予曾頌恩 270萬簽約金肯定，一軍月薪8萬、二軍月薪6萬，合約長度2.5年，另有激勵獎金 100 萬元。

投手劉劭威出生於花蓮，23歲，來自新北市成棒隊，右投右打，獲中信兄弟第六指名選入。中信兄弟球團給予劉邵威70萬簽約金肯定，一軍月薪10萬、二軍月薪7.5萬，另有激勵獎金100萬元。

野手林瑞鈞出生於宜蘭，18歲，來自西苑中學，右投左打，獲中信兄弟第七指名選入。中信兄弟球團給予林瑞鈞30萬簽約金肯定，一軍月薪 7 萬、二軍月薪5萬，合約長度2.5年，另有激勵獎金100萬元。

曾頌恩、劉劭威將於體檢通過後至屏東二軍基地報到，林瑞鈞則投入 U18賽事。中信兄弟目前戰績位居聯盟第一，加上8位生力軍順利加盟，更完整及強化團隊戰力，將全力迎戰剩餘球季！

中信兄弟季中選秀第六指名劉劭威。（中信兄弟提供）

中信兄弟季中選秀第七指名林瑞鈞。（中信兄弟提供）

(中時電子報)