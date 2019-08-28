近來集集彩繪列車設計者採用圖庫花豹圖案充當石虎引起爭議，台灣石虎保育協會今（28）日臉書發文表示，有人說「生態專家無法接受藝術角度」，令協會無法接受的不是藝術角度，而是錯誤的資訊！協會並提供區分石虎與虎斑貓三步驟，認明石虎額頭有灰白條紋、耳背有黑底白斑及身上的棕黑色斑點花紋。

台灣石虎保育協會今日臉書發文「您眼中的是哪種石虎呢？」指出，石虎雖是多數人耳熟能詳的野生動物，但在推廣石虎的歷程中，協會發現多數人對於石虎的瞭解僅停留在「長得像貓」，也因此常有民眾將被路殺的虎斑貓或被遺棄幼貓誤認為石虎通報，這樣的案例層出不窮。

協會表示，教育推廣最重要的是提供正確的資訊，當展覽中出現錯誤訊息，會讓受眾信以為真，而讓受眾對於石虎有錯誤的觀念，對於石虎保育造成深遠的影響，因此，無論以何種方式推廣石虎，協會堅持要提供最正確的資訊！

協會提供三個步驟「教您一秒分辨石虎跟貓」指出，第一，石虎額頭「有兩條白色條紋」；其次，耳朵背後是「黑底白斑」；第三，身體與尾巴為棕黑色「斑點花紋」。

協會並提醒，如果真的發現石虎受傷或路殺，請拍照私訊台灣石虎保育協會並撥打1999聯絡縣政府農業處；請不要上傳臉書社團，避免被有心人士利用；此外，石虎是保育類動物，飼養石虎、收藏石虎屍體會觸犯「野生動物保育法」。

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(中時 )