以「視覺的遊戲」為主題，撩撥觀眾走入畫廊的視覺經驗。（形而上畫廊提供）

針對暑期的觀眾更年輕且期待較活潑互動的展出內容，美術館、畫廊及策展方多在暑期端出「好玩」的展覽內容，如台北中正紀念堂正展出的《幾可亂真--超寫實人體雕塑展》或國立台北教育大學北師美術館推出的《美少女的美術史》等，吸睛地創造話題，抓住暑假的尾巴，以「視覺的遊戲」為主題，形而上畫廊也邀集跨繪畫、攝影與設計的藝術家，撩撥走進畫廊時的視覺驚奇。

結合油畫家張堂龲、攝影藝術家馬瑄和設計師鍾聞達，三人共同以近乎策展的方式，共同將形而上畫廊的空間進行變造，馬瑄所攝的101大樓水中倒影，再經由油彩和紗窗的複合呈現，《漣漪》成了畫廊內部的一扇窗，再連結張堂龲現地創作的《等待花開》和小黑狗躺臥在箱子中的《黑皮》，使得整面牆看似打破了室內空間而產生窗內、窗外的效果。

旅行所收集的小物，隨著黑白照底片被收入畫框中，而《夢幻泡影》中被鏡頭紀錄下的透明泡泡，卻溢出了畫框；畫框中不再只是畫，《垂釣者》展示的是一本周夢蝶的詩集，並將其詩句摘出，成為畫框中的要角。抑或者，畫框中是一隻現代人隨身配備的智慧手機，播放著馬瑄與許益謙合作拍攝的短片《AM PM》在101大樓的煙火，和從早到晚的雲層堆捲畫面中，想像著假期的靜與動。

「在我眼中，死亡是非常華麗的」馬瑄的攝影作品，以碩大枯萎的向日葵呈現頹敗的凋零，透過金箔框看見遠處的人，則彷彿像是透過窗向對方說再見，而室內的桌子與泛金的壓克力花瓶，則像是在室內承接著室外枯萎的向日葵，三位藝術家合作的《華麗的重生》解構與重生著內與外、生與死。

「視覺的遊戲」也同時呈現日本藝術家三宅信太郎童趣討喜的《大吃特吃》、韓國藝術家李桓權極具魔幻視覺效果的《教師》，以及前輩建築師、畫家陳其寬的彩墨作品《庭院深深》，畫面中視線透過層層疊疊的庭園空間設計，所見的景色更為錯落有致。

(旺報 )