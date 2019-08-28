悠遊卡公司即日起推出「姜太公好運卡」，內含加持過的招財魚幣錢母。（悠遊卡公司提供）

悠遊卡公司即日起推出「姜太公好運卡」，經過誦經儀式及過爐加持。（悠遊卡公司提供）

姜太公聖誕千秋即將到來，悠遊卡公司即日起發行「姜太公開運卡」，並於全台知名便利店及PChome 24h購物商城開賣，每張售價168元。悠遊卡公司表示，卡片上有映著姜太公神尊，且內含魚幣錢母，並經過誦經及過爐加持，保佑持卡人財源滾滾。

姜太公道場位在北市陽明山龍脈上，依山傍水，終年接收天地靈氣，一直以來都是信眾點七星燈的寶地，而9月1日（農曆8月初三）又恰逢姜太公的聖誕，悠遊卡公司因此推出「姜太公開運卡」，希望各方信眾及卡友「財源廣進、鴻圖大展、萬事亨通！」

悠遊卡公司表示，「姜太公開運卡」即日起在全台7–11、全家便利商店、萊爾富、OK便利商店及PChome 24h購物商城開賣，每張168元，取自「一路發」之意，卡面還閃耀著姜太公神尊的金光法力，且內含魚幣錢母，經過誦經儀式及過爐加持，護祐持卡人能財源滾滾、事業順利。

此外，姜太公道場也提供悠遊卡小額消費服務，信眾在添香油錢時，若一時找不到零錢，也可以使用悠遊卡付費，既省時又環保。

悠遊卡公司歷年來多次與北、中、南知名廟宇合作發行悠遊卡，不但商品詢問度高，也都獲得廣大迴響，包括媽祖、福德正神、月下老人、保生大帝、文昌帝君、虎爺等，都曾成為卡面上的主角，銷售狀況皆相當熱絡。

(中時 )