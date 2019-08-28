▲立委馬文君向林縣長建議橋聳雲天可結合綠點和水環境等自然景觀，帶動中潭公路連成點線面帶動地方繁榮。（楊樹煌攝）

▲國姓鄉最美的國道風情-橋聳雲天，曾獲選公路8景第1名。（楊樹煌攝）

▲國道六號國姓段最美麗的景觀，配合橋聳雲天綠雕園區規劃，可望打造出南投縣最亮麗的觀光新景點。（楊樹煌攝）

曾獲選公路8景第1名的國道6號國姓高架橋，南投縣政府將耗資2668萬元設置「橋聳雲天綠雕園區」；今28日縣長林明溱由立委馬文君等陪同再次實勘，要求強化增設休息據點、營造四季楓紅、落羽松及水環境等特色的規劃細節，以打造出南投縣最亮麗的觀光新景點。

橋聳雲天綠雕園區，已獲高公局同意由南投縣府租用園區用地，使得園區規劃更接近落實階段，林縣長表示，目前規劃公已就園區完成規劃，將打造擁有大型停車場、花海步道、大型福龜、石虎、台灣黑熊造型綠雕及蝶舞花毯等特色，並以近1公里長遊憩步道串連生態池、咖啡廣場、特色農產展售區，還將選設吸引遊客必到的「橋聳雲天」攬勝專用打卡拍照區。

林縣長為求綠雕園區規劃更完善，今天特地由立委馬文君、縣議員林芳妤、縣政顧問邱美玲、胡水發及國姓在地村長邱昌賢隨行勘查並提出多項建議。

馬文君指出，高公局雖同意縣府租用園區土地，但每年縣府需支付60多萬元租金，而高公局卻可省下每年200多萬元養護費用，未來園區由縣府養護維持經費開銷可觀，她將力爭交通部觀光局、高公局寬列補助經費，協助縣府打造「橋聳雲天綠雕園區」成為全台最亮眼的公路觀光勝景。

(中時 )