若非逼不得已，誰願意把脆弱的一面公諸於世？48歲TVB娛樂新聞主播林子博，在螢光幕前總表現出活潑爽朗的一面，然其實私下相當辛苦，48歲的他跟老婆Shirley結縭16年、生養一雙子女，本來恩愛幸福的生活在去年驟然變調，老婆被診斷出罹患癌症，且一發現就是4期，讓他不得不公開此事，尋求幫助與奇蹟。

據港媒報導，林子博去年帶全家赴泰國旅遊，期間老婆Shirley突然覺得身體不適，返港後接受了息肉切除手術，本以為沒大礙，沒想到在金年4月被告知Shirley罹患的是罕見的「平滑肌肉瘤(腹腔)」，發現時已經是第4期，癌細胞已擴散到其他器官，因此緊急接受化療。

好好一個人從健康瞬間病入膏肓，Shirley坦言知情後情緒激動且負面，然老公林子博為她撐住一片天，在她面前表現得非常正面積極，因為「他擔心我不開心」，不過明眼人都看得出來，林子博一人照顧三人，日漸憔悴，讓Shirley反到不開心，內疚自己生病幫不上忙。

而林子博表示，本來想低調自理，無奈面對凶險的病況，他為了尋求治療方式與名醫，才決定公開妻子的病情，日前親自給Shirley剃頭、買假髮，堅強表示絕不放棄，「希望奇蹟出現」，消息曝光後，林子博也在臉書po文，感謝外界眾人關心支持，坦言未公開這一切時，夫妻倆真心覺得無助，而報導曝光後，已有兩位同是平滑肌肉瘤的病友來主動聯繫，分享自己的病況，讓林子博覺得格外安慰「令我太太感到不再孤單！」，由衷地感謝。

(中時電子報)