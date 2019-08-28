台中市大甲區日南陸橋橋墩下多處塌陷，居民直指排水設計不良是元兇，憂心危及橋樑安全。市議員吳敏濟28日召集相關單位會勘，要求標本兼治。養工處當天下午即派工程人員及挖土機前往探勘，確認深度及寬度後立即灌漿，並重新設計排水系統，確保橋樑安全。
當地居民張治榮指出，日南陸橋排水管從數公尺高的橋面上順橋墩往下，雨水直接衝擊泥土地，造成10多個大小坑洞，數年前施工之初，居民就提出異議，但未被相關單位採納。近月雨勢不斷，水勢猛烈，坑洞愈來愈擴大，最大直徑已達3公尺，實際被淘空的範圍不知道有多大，宛如一處處的陷阱，威脅居民安全。
由於日南陸橋北側路堤路面異常起伏，重舖工程已經發包，待雨勢減緩之後即將動工。建設局委外探測卻找不出造成異常起伏的原因，居民強烈懷疑與排水系統設計不良有關。吳敏濟表示，橋墩雖然有數公尺深的地基，但是不堪雨水長期滲漏，難保不會影響結構安全，市府應該標本兼治，徹底解決問題。
養工處第三工程隊長蘇佳禾表示，當初橋樑排水設計的構想是將橋面雨水納管，集中排在橋下土地上，是類似滯洪池的概念，但近年強降雨頻繁，確實不符合排水需求。養工處立即派員探勘，找出所有塌陷的位置予以夯實，後續將調集機具進行灌漿作業。
蘇佳禾進一步表示，治本之道是重新設計排水系統，將雨水納入鄰近的側溝，並且一併採納居民的要求，將橋下泥地改成壓花地坪，成為舒適安全的社區活動空間，經費約需100多萬元，預計明年初即可施作。
(中時 )
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