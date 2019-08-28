許天珩琴藝超群，出國比賽屢獲佳績。（何冠嫻攝）

音樂才女許天珩出國比賽屢獲佳績

苗栗縣公館國小音樂班培育多位人才，許天珩畢業後進入台中市雙十國中音樂班，今年參加日本浜松PIARA國際鋼琴大賽，在總決賽中拿下Senior A組（國中組）第三名及蕭邦特別奬，日前又赴韓國釜山在亞洲音樂藝術家大賽奪優勝殊榮，28日苗栗縣長徐耀昌接見表揚，大讚許天珩為苗栗之光。

許天珩以能充分展現手指靈活度的約克‧鮑文「觸技曲」參賽，在30名決賽參賽者中脫穎而出，拿下國中組第三名與蕭邦特別奬，8月下旬再前往韓國釜山參加「亞洲音樂藝術家大賽」，再奪下優勝殊榮。徐耀昌讚許天珩屢獲優異成績，實屬難得更為「苗栗之光」，期勉她持續在音樂路上發光發熱。

年僅15歲的許天珩自3歲接觸鋼琴，程度超齡國小2年級拿到yamaha山葉鋼琴檢定6級證書，國小5年級就能彈奏以難度極高而聞名的李斯特創作鋼琴曲。她的啟蒙老師林佳蓉表示，許天珩深具音樂天份，加上她全力以赴的精神，課前預習課後勤奮練習，曲量相當大且她積極更積極參加比賽獲獎無數，實力令人讚許。

許天珩每天練習1.5個小時以上，遇到挫折有父親許英和、母親陳芸娟在旁哄著陪伴著，成為她堅持下去的動力，今年考上中部地區音樂班的第一志願「台中二中音樂班」，指導教師為台中教育大學音樂系林芳屹老師，許天珩表示，練琴雖辛苦但也十分快樂，將一路向上邁進。

(中時 )