由綠轉藍、一路挺韓國瑜的北漂媽媽潘金英，4月正式公開表態參選高雄市第四選區立委，但未獲國民黨提名。原先堅定挺韓選總統的她，前日在政論節目改口黑韓，大批韓沒有把高雄市民放在心上。潘金英的臉書湧入許多攻擊言論，她昨日受訪時淚訴仍挺韓，她不是反對韓選2020，而是太多朋友都在抱怨，才會提出善意的建議，希望韓能做得更好。

從民進黨倒戈挺韓的「北漂媽媽」潘金英，前日又倒戈改痛批高雄市長韓國瑜，她在《關鍵時刻》上說，到現在北漂的孩子沒回來，結果韓國瑜卻要去北漂選總統了，甚至直言，「他沒有把高雄市民放在心上」。聽完「潘金英」落落長黑韓言論，也是由綠轉藍的挺韓大將陳清茂在臉書說「聽到潘女士說話我吐了，韓國瑜真的很棒，讓這些人現出原形。」

據《中評社》報導，潘金英昨天受訪時表示，她不是反對韓選2020，而是太多朋友都在抱怨，才會提出善意的建議，希望韓能做得更好。

潘金英說，她自己身為原高雄縣縣民，才會對8月颱風帶來的豪大雨造成的山區災情更能感同身受，而且當時還有女性騎士颱風天外出而喪命，最近才會有這些想法，希望做出善意的批評、建議、跟提醒，也間接反映許多周遭朋友們的心聲。

潘金英強調，她從去年開始一路挺韓，到現在仍然支持韓國瑜，「愛一個人不會輕易變心，但支持誰並沒有簽契約」，所以一直以身為高雄市民來監督韓，觀察韓上任後的一言一行。她發現，韓經常說太快、太滿，衷心建議先做再談，但韓也是有努力認真去做的一面，但一再說水溝清得很乾淨這樣是不夠的。

潘金英說，韓國瑜靠努力市政還不行的，因為蜜月期已經過了，市民要看到的是「成績單」，到底建設、就業、薪水有沒有真的變好，才是現在的重點，尤其韓又還沒有開始打前朝的弊案，去年是因為高雄在民進黨執政下真的過得不好，大家去年才會投給韓，所以「只能比好，不能比爛」。

針對遭到網路霸凌的情況，潘金英也說，韓粉絕對要保持理性，要容得下不同意見，絕對不是一言堂。面對網路龐大的負面言論攻擊，潘金英表示情緒很差一整夜睡不著，她昨受訪時還講到哽咽落淚，似乎受到不小的打擊。

(中時電子報)