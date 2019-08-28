政院廢印花稅。(政院提供)

政院廢印花稅說明。(政院提供)

行政院廢印花稅遭藍營縣市首長反對，行政院發言人Kolas Yotaka表示，既陳舊又古老的稅法，不合時宜。廢除印花稅將是進步的稅改，而非「政策買票」，沒有「中央請客、地方買單」的情形。

Kolas說，行政院同意廢除印花稅，是進步、重要的稅制改革，已經過財政部等相關部會與專家專業的分析評估。因為印花稅法是將近百年，既陳舊又古老的稅法，工商業者認為長年認為要與加值型營業稅重複課稅，不但不合時宜，也不公平。以前的政府不解決，現在的政府解決。

Kolas表示，行政院已多次說明： 停徵印花稅所產生的稅損缺口將由中央補足，各地方政府預算不會少，根本沒有「中央請客、地方買單」的情形。廢除印花稅將是進步的稅改，而非「政策買票」，呼籲國民黨立院黨團、國民黨縣市首長在大選前冷靜，勿刻意傷害政府為人民做事的善意。印花稅法廢止案尚未通過行政院會，但未來若經行政院院會通過送立法院審議，最終是否廢止，仍須經過立法院同意。國民黨立院黨團若強烈反對，屆時也可於審議時表達反對廢止的意見，行政院將尊重立法院最後審議的結果。

Kolas也補充說明，明年政府總預算歲出、歲入皆突破2兆，為22年來首度收支平衡，不但證明政府嚴守財政紀律，更凸顯政府開源節流會理財，編列更多預算推動好政策為人民謀福利，毫無「集權又集錢」的動機，期盼國民黨立院黨團、國民黨籍縣市首長在選前保持理性，與政府一起站在人民的立場想。

(中時 )