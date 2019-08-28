台水董事長魏明谷（左二）關心南部供水情形，至南化水庫視察防汛整備，察看緊急取水設施輸水管線。（台水提供）

台水董事長魏明谷（右）視察南化水庫，關心防淤隧道興建進度。（台水提供）

台南南化水庫除供應台南地區用水外，亦支援高雄地區用水，原水供水量達每日115萬立方公尺，台灣7、8月進入汛期，近期南部豪雨不斷及颱風侵襲，台水董事長魏明谷關心南部供水狀況，28日至南化水庫視察防汛整備狀況，關心水庫清淤進度。

台水六區處表示，南化水庫有效蓄水容量為9145萬立方公尺，因近期南部豪雨不斷，水庫持續進帳，截至8月27日蓄水率達99.8％，因防汛及防颱工作準備得宜，且密切監控原水濁度，在適度調配供水下，該處在颱風及汛期期間仍維持平日91萬立方公尺左右的穩定供水狀態。

魏明谷除視察南化水庫越域引水口，以及緊急狀況發生時啟動的壩頂取水等設施，另外並關心防淤隧道興建進度，且了解陸挖、抽泥及水力排砂等各項清淤工程的進度。

魏明谷表示，因多年來豪雨侵襲造成南化水庫泥砂淤積，影響水庫蓄容量，故清淤工作應持續不斷進行，才能穩定南部供水。魏明谷亦前往各基層單位慰勞員工，感謝同仁於白鹿颱風來襲時犠牲休假，堅守崗位，並叮嚀密切注意楊柳颱風動向，保持警戒狀態，以維護大台南186萬用水人口供水正常。

(中時 )