路燈照明夜歸路，也給民眾有一盞等待回家的燈，但舊式路燈很多非節能省電的LED燈具，台中市路燈高達20萬多盞，經3個月普查6萬多盞老舊路燈，其中8900盞路燈汰換為較節能的LED燈具、4000盞路燈廢止用電，初步評估每月約可節省72萬6000元路燈電費，每年度可節省871萬元，減少市府電費支出。

建設局長陳大田指出，市府在辦理老舊路燈汰換之後，也協請台電公司申調台中市剩餘6萬多盞老舊路燈用電清冊，邀集台電及各區公所研商清查盤點，如清冊上路燈經現場調查為廢止或為節能燈具者，向台電申請辦理用電器具變更，採節能燈具費率計算電價，有效降低電費減輕財政負擔。

因燈具盤點需在夜間進行才能確認燈具的種類與型式，在市府、各區公所及台電3個月努力下，總計清查6萬2515盞老舊路燈，8900盞路燈汰換為較節能的LED燈具、4000盞路燈有的為以前在重畫區未開前設的路燈，開發後道路與公設完成規畫，已不在道路上的路燈，即向台電申請廢止用電。

陳大田說，為再減輕市庫負擔，力求降低耗能，落實節能減碳政策，推動汰換老舊燈具，讓台中市成為實現節能減碳、愛地球的綠色城市。

(中時 )