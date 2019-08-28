廣原小熊體重比1個月前增加了1倍。

台東「廣原小熊」於7月27日由台東林管處緊急安置照養，在悉心照養下，今天由健檢小組為小熊進行生平第1次全身健康檢查，發現小熊體重已有7.43公斤，比剛來的時候增加1倍，是隻頭好壯壯的健康熊寶寶。

上個月27日在台東縣海端鄉廣原山區被發現的小熊，照養滿1個月，今天由台東林管處邀請台北市立動物園主任郭俊成率領獸醫群，及特生中心低海拔試驗站主任陳元龍率領照養群，組成健檢小組，為廣原小熊進行完整的全身健康檢查。

今天一早7點30分，，獸醫師們先幫小黑熊測量體重、身長、三圍與前後腳掌等身體型質，再檢視小熊的眼、鼻、口、耳等身體外觀，並進行聽診及觸診等理學檢查，以及X光、超音波、抽血、眼科及牙科等檢查項目，檢查報告要等檢體送台北市立動物園化驗分析才能確認。

經過會診後初步確認小黑熊除了有輕微貧血問題之外，其他健康狀況都很正常，體重增加至7.43公斤，短短1個月小熊體重已增加1倍，至於小熊是男生還是女生，暫時無法判斷，須經過血液DNA分析，方能確定雌雄。

另外，特有生物保育研究中心協助臺東處針對照養場域佈置、籠舍管理物種多樣化、動物照養原則及未來野訓場域場勘等事宜給予專業建議，並協助籠舍佈置多樣化，並一起討論未來照養規畫。

小熊一暝大一寸，台東林管處表示，這1個月的照養，是依照專家學者建議的主食配方加上多元的野外採集副食品，小熊很給面子，給牠的每餐全部吃光光。處長劉瓊蓮說，未來照養至小熊牠可以獨立生活，且經過適當的野外訓練，在不干擾下，讓小熊能快快回家。

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(中時 )