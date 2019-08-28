每個女孩童年時可能都有公主夢，睡美人、灰姑娘等，迪士尼的公主讓女孩生命更添繽紛！在台中草悟廣場【公主的夢幻世界】限定倒數，歡慶突破三萬人！開幕活動熱銷的小美人魚大抱枕首週秒殺，為回饋之前沒搶購到小美人魚大抱枕的熱情粉絲們，限定店將推出第二波巨型扭蛋驚喜活動！另週日（9月1日）歡迎大小朋友cosplay成小公主或小王子，用繽紛、夢幻洋溢台中。

七款迪士尼夢幻公主玩偶收集控！巨型販賣機人人有驚喜。（圖取自官方粉絲頁）

來自大海讓人又愛又恨的迪士尼反派代表烏蘇拉即將現身巨型販賣機內，凡於城堡巨型販賣機內獲得烏蘇拉扭蛋好禮，即可額外獲得限量小美人魚小型抱枕。巨型扭蛋機試好運！這次驚喜禮物有反派烏蘇拉搭配充滿勇氣的小美人魚愛麗兒，巨型販賣機內商品只送不賣，活動只到9月22日！

此外，【公主的夢幻世界】期間限定店將於108年9月1日舉辦小小公主cosplay打卡日及夢幻公主的說故事時間。當日cosplay成小公主或小王子與迪士尼公主-期間限定店任何場景合照，打卡設定公開分享即可獲美人魚公主磁鐵一份！

當日cosplay成小公主或小王子與迪士尼公主-期間限定店任何場景合照，打卡設定公開分享即可獲美人魚公主磁鐵一份。（圖取自官方粉絲頁）

(中時電子報)