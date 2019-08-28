立委黃國昌今日指出，有台鐵基層陳情，近越普悠瑪維修物料缺件，早已超過更換下限值，卻還硬撐繼續用，基層只好檢修表先用鉛筆填寫，後續再等人處理。台鐵局表示，部分零組件確實有缺料情形，目前都已向原廠訂購陸續交貨中，經評估確定不影響行車安全。

台鐵局表示，車輛維修保養依據檢修規章辦理定期保養，用料部分經統計107年1月至今，計補充採購料項已決標136項及招標中1項（總計137項，含細項503項），合計約10億餘元。

台鐵表示，各級檢修原已有檢修標準，在發生事故後依「行政院體檢小組」決議事項辦理精進檢討，為完善並彙整、釐清現有檢修程序，已刻正辦理各型車輛檢修標準及限度修訂，預計108年底完成，並滾動檢討修訂檢修表單統一格式，俾利維修作業標準化。

此外，為提升材料供應效率，台鐵已於7月召開「機務材料缺料原因探討及研商改善對策會議」，研擬精進作為包括提前確立維修需求計劃、常用材料建立安全存量及材料總表管制、加強人員訓練、以三到五年的長期契約方式，辦理零組件採購。

(中時 )