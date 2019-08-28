中秋節即將到來，中國醫藥大學新竹附設醫院消化科醫師陳柏存提醒，月餅熱量可觀，恐增加胃食道逆流者負擔，而應景的柚子，具有腦血管、心血管疾病並服用抗凝血劑、治療心律不整藥物者，須與專科醫師商量後再斟酌品嘗，以免產生副作用。

陳柏存表示，由於胃食道逆流患者對甜食的耐受度較低，而月餅常含有綠豆沙、紅豆沙或是棗泥等，不但熱量可觀，也加重胃食道逆流患者的腹脹、噁心感、多痰等不適症狀，務必酌量品嘗。

中秋節前後適逢柚子盛產期，陳柏存也提醒，由於部分腦血管、心血管疾病患者長期服用抗凝血劑、或是治療心律不整藥物，但因藥物其中成分須經肝臟細胞的細胞色素代謝，而柚子會減緩這類藥物代謝，嚴重者恐有致命危險，陳柏存建議，有服用上述藥物患者，須先與醫師討論藥物劑量及注意事項，避免副作用危及健康。

營養師王依存也建議，慢性腎臟病友在享用美食務必要謹記「4低原則」：低磷、低鉀、低鹽、低蛋白，傳統月餅的餅皮和內餡往往是高蛋白、高熱量，病友不妨可享用水晶月餅，透過低氮澱粉餅皮，再選擇低鉀水果口味，避免攝取過多的磷、鉀及鈉。

醫師陳柏存提醒，有使用相關藥物者，吃柚子務必酌量，或詢問專科醫師。（中國醫藥大學新竹附設醫院提供）

(中時 )