國民黨今（28）日召開中常會，針對年改釋憲案結果，國民黨主席吳敦義下令，將由智庫積極研議釋憲案之不合理處，研商修法建議提供立院黨團「發出獅子吼」，要捍衛軍公教權益，下架蔡政府。

今中常會有中常委劉大貝等人提案指出，軍公教年改釋憲案結果背離民意，淪為蔡英文政策背書工具，藉此打壓及抺黑軍公教，深化世代及職業別間的對立。為緩和社會對立，並保障軍公教退休人員老年生活，建請智庫針對本次釋憲結果不合理處，提出修法建議，爭取支持。

吳敦義強調，對於軍公教退休人員受到不合理打壓及抹黑，應捍衛相關當事人的權益，不能被蔡政府這種不公不義的政權一再羞辱。請智庫對大法官所做出的解釋，提出反駁意見，並將相關建議提供立院黨團發出獅子吼，為退休軍公教警消人員打抱不平！

吳敦義也提到，明年大選既是總統選舉也是立委選舉，希望大家同心協力，除了要全力在總統選舉中獲勝，同時也要在立院超過半數，達成至少60席的目標，並讓國民黨能重返執政，將蔡英文政府在年改中所做部分不公不義的狀況，撥亂反正！

(工商 )