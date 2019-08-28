▲縣府在朝霧碼頭舉行祈福獻禮，參與者共同手持清香祭拜，祈求活動順利平安。（楊樹煌攝）

第37屆日月潭國際萬人泳渡、第5屆日月潭公開水域游泳錦標賽、2019FINA馬拉松游泳世界巡迴賽第8站南投日月潭站等大型活動，即將登場，為祈求活動順利進行，縣府今28日在日月潭朝霧碼頭進行祈福獻禮儀式，祈求活動平安順利成功。

祈福獻禮儀式今由副縣長陳正昇擔任主獻，魚池鄉長劉啟帆、縣府教育處長陸正威、埔里四季早泳會長蔡金雀等人擔任陪獻，日月潭國家風景區管理處、縣警局集集分局等協辦單位也都派員參加祈福儀式。

祈福儀式由中寮鄉台灣道教總廟玄義宮協助，在朝霧碼頭旁依循古禮進行，眾人手持清香祭拜，由玄義宮主委羅文桂恭讀稟文疏，陳副縣長代表獻花、獻果、獻財帛、獻文疏，眾人一同祈求風調雨順、國泰民安、縣運昌隆、萬人泳渡活動順利以及全體人員身體健康，儀式簡單隆重。

▲風光明媚的日月潭，第37屆日月潭國際萬人泳渡9月1日將在此隆重登場。（楊樹煌攝）

陳副縣長表示，日月潭風光明媚，國際大型活動都選在日月潭舉辦，為讓賽事順利圓滿，特在湖畔祈福，希望大家都能游出健康；集集分局則提醒大家，萬人泳渡活動期間，31日下午3時起將有部分路段進行交通管制，禁止車輛進入，9月1日則針對環湖公路進行順時針單向管制，時間從上午6時至下午4時，希望大家都能遵從交管人員的指揮，確保交通安全。

(中時 )