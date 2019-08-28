新竹市30歲高女意外在丈夫古男手機發現弟弟同居林姓女友，和自己丈夫擁抱喇舌的親蜜照，暗中出動弟弟和父母等娘家人捉姦，痛毆古男和林女，2被害人控告高女全家5人入侵住宅及傷害罪，新竹地院審理後依法判刑。

高女在2017年10月間，意外發現丈夫古男偷吃25歲的準弟媳，準備將2人抓姦在床，古男某日清晨鬼祟出門，高女詢問回稱「要去打工賺錢！」高女通知弟弟、父母及舅舅，並暗中跟蹤發現古男跑去找林女，並看見2人相互摟抱親吻。

高女等全家5人見時機成熟，衝進林女的出租套房，發現林女僅著內衣褲躺在床上，古男則赤裸在浴室洗澡，妻舅、丈人、丈母娘及高女舅舅跑到浴室毆打古男，並將他拖出再合力痛毆一頓，將偷腥的古男打得全身是傷。

準婆婆發現女兒竟遭未入門的準媳婦背叛，凶悍痛打林女，還踩高根鞋踹女婿臉頭，古男並被抬到床上遭眾人打的遍體鱗傷，門牙被打斷，雙眼成熊貓眼，林女則有腦震盪現象。

高家5人抓姦動粗驚動鄰居報警，古男和林女控告高女全家入侵住宅及傷害罪。高女與古男離婚後提出民事訴訟，向前夫求償偷腥造成的精神損失。地院審理時，高女娘家人否認動手毆打古男和林女，稱2人可能是互打成傷。

法官調查相關證據認為，高家4人及高女舅舅犯侵入住宅罪共同傷害罪，判高女父母、弟弟和舅舅各有期徒刑3月及6月，應執行8個月，易科罰金24萬元，高女犯入侵入宅判拘40日，易科罰金4萬元。

(中時 )