全球非揮發性記憶體整合元件領導廠商旺宏電子，慨然捐贈4.2億元予國立成功大學興建「成功創新中心─旺宏館」，預計在2021年、成大90年校慶前完工啟用。（曹婷婷翻攝）

迎接AI時代，全球非揮發性記憶體整合元件領導廠商旺宏電子，慨然捐贈4.2億元予國立成功大學興建「成功創新中心─旺宏館」，旺宏電子董事長吳敏求說，台灣以後一定要離開代工方向，AI串聯各學院可望創造新領域；成大校長蘇慧貞說，透過新型態教學以及推動智慧運算學院，將打造「未來大學」。

捐贈儀式今天在成大舉行「成功創新中心─旺宏館捐贈計畫」啟動儀式，為雙方長遠合作開啟新頁，發揮資源最大化，回應全球人類社群發展。

「成功創新中心─旺宏館」捐贈案，堪稱是成大創校以來最大金額的單一捐贈案，蘇慧貞表示，未來將藉此平台上翻轉高教培育創新科技人才的嶄新模式，展現邁入AI時代學研軟硬體的基礎。

吳敏求表示，台灣以後一定要離開代工的路，成大擁有醫學院、電資學院、理學院等不同學院，希望雙方擴大新的合作概念，將不同學院用AI串聯起來，未來相信會有很好的發展。他說，旺宏是全球半導體產業中第一個把AI觀念放到半導體的，造就旺宏在世界占有一席之地，這也讓旺宏產品走向世界。

他說，旺宏30年前創建即領先建置全球首座無紙化半導體工廠，率先導入Big Data 提升客戶服務品質，因此能將產品不良率指標提升至PPB（10億分之1）等級記憶體公司。人工智慧、５G等新型應用，運算（Computing）已深入各層面，旺宏館未來將設置運算學院，結合計算科學、人工智能、數據科學及相關領域，使新科技融入其他學科，未來從這所學院畢業學生，將擁有結合計算科學和其他專業領域能力，不但對企業將產生價值，這些技術更可能改變社會，成為解決人類問題的重要關鍵。

教育部主任祕書朱楠賢及高教司長朱俊璋，前來見證企業校友與母校齊心推動教學研究發展，美好的一刻。朱楠賢致詞表示，成大是國內頂尖大學，9大學院提供完整教育與學習環境，具備跨領域發展絕佳契機，欣見成大願意在AI相關領域擔任先行者的角色。成大與旺宏攜手合作不僅是單純的產業合作案，更能對台灣社會產生正面能量的啟發與創見。

科技部常務次長鄒幼涵表示，科技部107年起推出「年輕學者養成計畫（哥倫布計畫及愛因斯坦培植計畫）」，目前為止，成大26位年輕教授獲得計畫補助。旺宏電子與成大雙方攜手設立「成功創新中心─旺宏館」，發展「運算學院」，目標要將新科技融入各學科領域，企圖心令人佩服。

蘇慧貞說，成大在推動國內AI相關發展也有不可迴避的責任，相信「成功創新中心─旺宏館」將啟動另一段歷史新頁。

她強調，進入AI時代，創新與跨領域的新思維不斷激發，推動教學上的翻轉及人才的培育刻不容緩，成功創新中心─旺宏館規劃方向之一，就是以美國麻省理工學院的運算學院（College of Computing）為鏡，在現有9個學院之上再增設運算學院，探討與研究包含AI相關技術研發與應用，培育未來各式運算需求及跨領域人才。

成大副校長吳誠文指出，運算學院（總部設在成功創新中心─旺宏館４樓，人工智慧應用研究與教學將是重點，目標是發展實際學院。成大電機系教授謝明得說，AI發展決勝關鍵在落實跨領域應用與深化關鍵基礎技術，而人才又是一切發展的根本，成大有９大學院完整教育與學習環境，是發展跨領域的最佳場域，校方目標在整合既有的資源與擘劃相關發展藍圖，未來這將是全台第一個有完整規畫的跨學科學院，也是成大現有9個學院外的全新型態學院。

(中時 )