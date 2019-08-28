高雄市長韓國瑜妻子李佳芬雲林農舍，因有違建遭各界關注，李佳芬今開記者會表示其農舍已出售，權狀22日正式更名，希望外界別再抹黑，但名嘴謝寒冰對此表示，他對佳芬姊這個時候賣農舍，還開記者會說明，非常震驚及覺得奇怪，他真的搞不懂韓陣營是怎麼決策的，「這不是把槍丟給人家，讓人家射你嗎?」。

謝寒冰以「拜託韓國瑜團隊選對自己有利的戰場好嗎?」為主題在臉書直播表示，韓國瑜有打電話給他，跟他講座車追蹤器之事，因牽涉其他東西，他要大家不要再追此議題。不過，佳芬姊今天上午開記者會回應雲林農舍問題，讓他很震驚。

他說，昨天就有媒體報導佳芬姊為雲林農舍違建問題要提訴願，當時他就覺得很怪，違建該拆就拆，該合法的地方就合法，有什麼好訴願的好講的；今天他聽到佳芬姊開記者會，就覺得詭異、很怪。

謝寒冰表示，他看到佳芬姊在記者會上指6月就有人要跟她買房子(農舍)，沒多久就被提出有違建，佳芬姊回說違建已拆除，有爭議的部分就由她提出訴願，現房子完成過戶，她才開記者會希望大家不要抹黑。

他接著搖頭嘆口氣說，他不懂佳芬姊開這個記者會要幹什麼，第一是這東西（農舍）本來就是對佳芬姊不利的戰場，當初出現爭議時，不是趕快把違建拆掉，讓它合法外，就是捐贈農舍，捐給公家或雲林縣政府、公益團體。

他並指出，其實佳芬姊只要不買賣、不處理，就不會有人管，問題是佳芬姊怎麼會選擇賣掉，「我覺得這真的很奇怪」。據說買的人真的很喜歡這農舍，覺得有政治潛力，但在這節股眼選擇賣這東西適當嗎?不管買家是什麼態度、什麼心態買，他不知道，但這農舍是有爭議的，一般人會認為是不容易脫手，何況又沒有辦法完善的交給買方，一般人是不會買的。

可是佳芬姊說賣掉了，而且從6月開始談，也在訴願了。謝寒冰說，這到底發生什麼事情？如果賣掉了，提出訴願就提出訴願，剩下的買方自己去解決了，何必開這記者會呢?去糾纏呢?老實講佳芬姊在這時間賣農舍，就會很多人質疑了，「我們都知道綠營手法，左手交右手假脫產或賣給親戚朋友，實際上房子還是自己所有」。

他說，就算佳芬姊賣得非常公平公開，人家一定會說中間有暗盤交易，會認為佳芬姊夫妻就是貪財，「一定會有這種講法」；這種時候怎麼會選擇賣掉呢?為什麼會有這決策，他真的搞不懂；這記者會根本不必開，開了只會讓人家都更多的話題、揣測來質疑妳，這是在製造話題，韓陣營在選擇對自己不利的戰場，就算是辯贏了，也沒有好處；這不是自己主動把槍丟給人家，讓人家射你嗎?「我知道佳芬姊心裡一定很委屈，選了這條路，連祖墳都被挖出來，但既然選了這條路，選擇承擔就不要後悔，而且至少是選上以前不要後悔」。

(中時電子報)