全台唯一提供年輕型失智者專屬服務的「Young記憶會館」，因震旦集團的贊助將結束，恐面臨收攤危機。台灣失智症協會表示，鴻海集團創辦人郭台銘昨親自前往瞭解狀況，今確認將資助3年經費，「Young記憶會館」仍可持續為民服務！

目前全台65歲以下年輕型失智者推估已逾1.2萬人。年輕型失智者罹病時正值中壯年、常伴隨行為問題，加上照顧者大多為仍在職場工作的配偶，照顧壓力相當大。

台灣失智症協會2017年設立全台首創「Young記憶會館」，提供專屬年輕型失智者的服務，包括戲劇、音樂、運動等，每周六亦安排失智症患者在咖啡坊「打工」，協助他們延緩失能，與社會建立連結。

台灣失智症協會秘書長湯麗玉表示，「Young記憶會館」先前因震旦集團補助到期，經費不足而面臨收攤危機。除房租昂貴，專業人力資源亦是經營挑戰之一。因年輕型失智者體力較好，情緒上的控制較老年人不容易，所需要的人力相對更高。

郭台銘前往「Young記憶會館」瞭解狀況後，答應失智症協會，比照震旦集團的方式提供資助，實際情況仍待永齡基金會公布。湯麗玉對此表達感謝，並呼籲衛福部於六都設立專屬年輕型失智者的據點、日照中心，先布建好資源，才能找出隱藏在社區的失智症患者。

目前「Young記憶會館」已服務超過200名年輕型失智者，固定參與活動者則有60餘人，近期已有增加趨勢。湯麗玉表示，隨著服務人數增加，「Young記憶會館」未來需要的空間、人力更大，盼各界持續提供支持，將溫暖化為長期的陪伴力量。

(中時 )