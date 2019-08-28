王淨主演《返校》備受矚目，緋聞也不斷，該片監製李烈是她現在的經紀人，是否有下達禁愛令？李烈說：「戀愛的經驗可以幫出她成長，這沒有不好，只要她知道分寸懂得保護自己就好。」王淨坦言：「愛情是生命裡很重要的一部分，烈姐並沒有不准我談戀愛，但現在這時候我更想要讓觀眾記得我的作品。」

雖未禁愛，但李烈對王淨的外型嚴格管控：「體重要比現在至少減個兩三公斤吧！王淨的臉很容易看起來腫，身為演員要對觀眾負責，我只會逼她減肥、運動，不會逼她不准談戀愛，那不合乎人性了。」

王淨在《返校》和傅孟柏飾演的老師上演禁忌師生戀，但2人過去從未合作過，一進劇組就牽手，難道不尷尬？傅孟柏表示王淨天真的小妹妹，在現場很搞笑，他說：「我又是個老靈魂，可能就是一種爺爺陪孫女的方式在互相引導入戲。王淨很棒，表演很有靈性很直覺，把方芮欣的孤獨倔強和超齡的感情表現得很出色。」

王淨一開始也對傅孟柏不熟悉，只看過對方拿下金鐘視帝的作品《最後的詩句》，未料傅孟柏是冷面笑將，有時候感覺沒話聊，就會神來一句冷笑話，王淨打趣說：「傅孟柏真的有一股老靈魂在身上，跟他相處就很像爺爺陪小孩子一樣。」該片9月20日上映。

(中時 )