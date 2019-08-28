台灣推動長照2.0之後的服務象從51萬人增加到73.8萬人，若是加上喘息服務，光是去年申請服務人數已達17.7萬人、較前一年成長70％，未來可能出現有錢買不到服務的窘境，因而國內首次出現「實物給付的商業保險」，將長照服務送上家裡。

1993年台灣65歲以上的老年人口占比為7％，25年後的2018年來到14％，老人倍增，預計7年後的2025年，台灣的老年人口達到20％進入超高齡社會，台灣人口老化速度高於各國，值得注意的是國人的長照險是每人0.02張、遠低於醫療險2.8張。

以往長照相關的長照險、失能險等都是以傷病或意外失能等直接給付「保險理賠金」，無法提供及時、實質幫助的照顧資源，有業者坦承，以前都是送錢給客戶，他們卻不開心，業者無法完全承擔他們的「痛」，感到十分無奈。

2015年金管會通過實物給付的保險內容後，規畫健康管理、醫療、護理、長照、老年安養與殯葬6大類服務，因而促成今年8月國內第1張「實物給付型」的長照險出爐，避免有錢買不到服務，開創國內金融產業跨足長照的新商機。

當保險人未來面臨生理或認知功能障礙，可以選擇理賠金或照顧服務，如果需要照顧服務，將有專屬照護管理師擬定居家照護計畫，提供專人上門的全方位服務資源，包括個人需要的生活輔具。

長照保險不再是只給現金、而是將長照服務直接送上家裡，等於彌補政府長照2.0制度資源的不足，同時開發出長照產業的新藍海，讓投入長照領域業者相當振奮，有助擴大國內「銀光產業」的規模。

(中時 )