湯唯去年曬老公、女兒照片。（圖／翻攝自 IG；翻攝自鳳凰網娛樂微博）

湯唯今年6月再曬女兒照片。（圖／翻攝自新浪娛樂微博）

女星湯唯2011年演出韓國導演金泰勇電影《晚秋》，兩人因戲結緣，2014年結婚，育有一女，兩人婚後鮮少同台。今(28日)韓媒報導，湯唯近日確定接演金泰勇新作《Wonder Land》，而這也是兩人婚後的首次合作，該片另外還邀請了《寄生上流》崔宇植和「國民初戀」裴秀智，但演員陣容尚未確定。

湯唯8年前演出電影《晚秋》，當時一度傳出她和玄彬的緋聞，但湯唯後來情歸金泰勇，並在聲明表示兩人因為電影相識，從朋友變成戀人，之後還會互稱老公、老婆，「雖然我們都得再去學門外語，但這是我們最幸福的一刻」，他們感謝電影成為他們的證婚人，並祝福所有人「緣分來臨時絕不錯過」。

去年10月湯唯首曬愛女照片，更秀出老公將女兒扛在肩膀上的照片，看來十分幸福，今年6月湯唯傳出懷二胎，但隨即被公司否認。今韓媒報導，相隔8年後，湯唯再點頭接演金泰勇電影，夫婦倆到時有望同台參與宣傳，令粉絲十分期待。

(中時電子報)