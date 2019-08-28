2019新北市泰山獅王文化節今天再新北市府舉行活動記者會，預告精彩賽事陣容與系列活動。（譚宇哲攝）

2019新北市泰山獅王文化節今天再新北市府舉行活動記者會，預告精彩賽事陣容與系列活動。（譚宇哲攝）

「2019新北市泰山獅王文化節」將於31日在泰山綜合體育館登場，眾所矚目的獅王爭霸賽，基隆長興呂師父龍獅團將挑戰4連霸，今年活動也邀請國際舞獅團隊以獅會友，現場還有互動手作體驗、創意餐車，邀民眾共襄盛舉。

泰山獅王爭霸賽邁入第13年，今天的活動記者會由「同榮國小武術獅隊」震撼開場，獅王親善大使「獅寶」也現場透過單口相聲方式，演出醒獅八態「醉、睡、醒、喜、驚、疑、怒、樂」，生動活潑的演出獲得全場喝采。

主辦單位泰山區公所指出，今年參賽隊伍分為社會組8隊、少年組5隊，社會組包括基隆長興呂師父龍獅團、台灣南仙龍獅體育會、台灣培德龍獅團、新竹聯豐獅龍戰鼓團、台中大鵬龍獅戰鼓團、沙鹿紘日館龍獅團、台南雄威館及基隆吉師打龍獅團。

其中，基隆長興呂師父龍獅團平時訓練有素，是獅王爭霸賽的常勝軍，此次比賽中更被看好能在連續3年奪冠後，再蟬聯一冠來個「大四喜」。

此外，泰山獅王爭霸賽近10年來首度邀請國際團隊，來自泰國的南仙龍獅團將以示範賽登場，用著名的舞獅疊羅漢帶來獨一無二的開場表演。

泰山區公所表示，泰山獅王文化節在泰山綜合體育館1樓展區推出「弄獅體驗區」、結合社福機構的「創意餐車」、手作「獅藝藏書票」，10月16日還有「顯應祖師聖誕大典遶境活動」，更多活動訊息可上臉書「新北市泰山獅王文化節」查詢。

(中時 )