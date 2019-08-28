彰化縣芳苑警分局莊姓、王姓等巡佐偵辦六合彩簽賭時，涉嫌透過白手套向組頭收賄，被雲林地檢署依貪汙罪嫌聲押。

雲林地檢署檢察官率雲林縣調查站人員前往芳苑分局芳苑派出所執行搜索，扣押莊姓巡佐承辦的六合彩簽賭案相關卷資，並拘提、約談莊及相關的王姓員警，以及在雲林的組頭夫妻等5人到案。

據指出，莊、王2人涉嫌在偵辦六合彩簽賭時，以嚴查簽賭客的手段逼得組頭受不了，最後透過白手套行賄，讓員警不再查，行賄金額檢方仍在清查。

莊與王兩人被依貪汙涉嫌重大聲押。

(中時 )