1手辦簽賭1手索賄 彰化2警遭聲押 17:302019/08/28 中時 許素惠 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 雲林地檢署偵辦員警趁辦六合彩簽賭案，涉透過白手套向組頭收賄。(許素惠攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 彰化縣芳苑警分局莊姓、王姓等巡佐偵辦六合彩簽賭時，涉嫌透過白手套向組頭收賄，被雲林地檢署依貪汙罪嫌聲押。 雲林地檢署檢察官率雲林縣調查站人員前往芳苑分局芳苑派出所執行搜索，扣押莊姓巡佐承辦的六合彩簽賭案相關卷資，並拘提、約談莊及相關的王姓員警，以及在雲林的組頭夫妻等5人到案。 據指出，莊、王2人涉嫌在偵辦六合彩簽賭時，以嚴查簽賭客的手段逼得組頭受不了，最後透過白手套行賄，讓員警不再查，行賄金額檢方仍在清查。 莊與王兩人被依貪汙涉嫌重大聲押。 (中時 ) #組頭 #六合彩 #涉嫌 #雲林 #芳苑 也許您會感興趣 推薦閱讀 河南副省長徐光 涉嫌嚴重違法被查 10:042019/08/24 兩岸 三觀感恩協會斗六捐血 贈關廟麵西螺米 12:392019/08/24 生活 以資訊行銷雲林景點 年底啟動 17:462019/08/25 社會 資訊行銷雲林觀光 文化處更名 04:102019/08/26 地方新聞 基層實力雄厚！劉建國挑戰四連霸仍不敢掉以輕心 09:392019/08/26 政治 各界獻大愛 雲林家扶助學金仍缺200萬 12:042019/08/26 社會 蘇治芬砲轟張麗善 張：為何未招商已有特定廠商進駐？ 17:462019/08/27 政治 事隔半年 彰化芳苑同一肉禽場再染禽流感 21:012019/08/27 生活 台商回台推一把 福興芳苑工業區新增投資33億 21:532019/08/27 財經 芳苑分局巡佐疑辦簽賭案涉貪遭拘提 23:192019/08/27 社會 社會熱門新聞 軍人撿屍性侵酒女 無套2次醒來還想要 - 社會 人倫悲劇 台中母抱5歲兒墜樓亡 - 社會 嫁變態夫淪性奴10年 人妻泣：他愛看男人上我 - 社會 丈夫偷吃準弟媳 正宮烙人5人判刑 - 社會 基隆驚傳員警重創 頭破血流滿地 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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