自陸美貿易戰開打以來，美國總統川普多次施壓美國聯準會（Fed）降息、刺激經濟，不過聯準會主席鮑威爾（Jerome Powell）竭力保持政治中立，始終未妥協，直到1日才降息1碼，儘管如此仍被川普嫌不夠，鮑威爾上周更被川普公開抨擊為「敵人」。

阻撓川普連任，美國紐約聯邦準備銀行前總裁杜德里（Bill Dudley）撰文呼籲聯準會不要再順川普的意降息。

美國紐約聯邦準備銀行前總裁杜德里（Bill Dudley）也加入這場政治戰局，27日他在彭博（Bloomberg）撰文，稱聯準會根本不該降息，因為這將順了川普的意，長遠以來對美國經濟造成傷害。

美國線電視新聞網（CNN）引述杜德里的撰文指出，聯準會現在面臨兩難，「到底該提供刺激來降低災難，還是拒絕（跟著川普）起舞？」他說如果終極目標是讓美國有個健康的經濟，那麼他建議聯準會要選擇後者。

杜德里說，他明白聯準會想要保持政治中立、回應經濟狀況的決心，但如果順了川普的意降低利率，長遠來看將對美國經濟造成損害。「如果聯準會此舉正巧鼓勵了總統升級貿易戰，進一步增加衰退的風險呢？聯準會試圖緩解衝擊的努力不僅會大打折扣，還可能讓事情變得更糟。」

他敦促聯準會說明白，講清楚聯準會不會拯救一個在貿易政策上持續做出錯誤決策的政府，要讓川普看清楚，他將為自己的行為承擔後果。

不只是避免讓美國經濟持續崩壞，杜德里另外羅列不降息的三大好處。第一，如果維持現行利率或是反而升息，這將確保聯準會的獨立性；第二，他說聯準會也可以考慮在明年大選前讓經濟變得更疲弱，因為這會壞了川普連任機會；第三，不降息也可以為聯準會留一手，以便未來經濟變得更糟時能夠出招。

杜德里於2018年卸下紐約聯邦準備銀行總裁職位，他目前是普林斯頓大學（Princeton University）資深研究學者。

(中時電子報)