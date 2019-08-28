北科大辦公室遭闖空門 宵小竊走逾10萬現金 17:492019/08/28 中時 胡欣男 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台北科技大學行政人員的辦公室，上周遭宵小闖空門行竊，2處辦公室被破壞入侵，抽屜內逾10萬元現金遭竊。轄區北市警大安分局獲報，經調閱監視器鎖定特定對象，研判是同一人所為，循線偵辦中。 據調查，本月21日上午，北科大校方人員到學校，發現該校分子科學工程系館的一樓行政辦公室，大門門鎖遭破壞，教職員工的抽屜也被被撬開，裡頭7000多元現金不翼而飛。 同時間，綜合科館的5樓辦公室，也被發現門鎖被破壞，抽屜一樣遭撬開竊走10萬多元現金，校方獲悉立即報案，警方目前鎖定可疑人士偵辦中。 (中時 ) #辦公室 #現金 #抽屜 #行政 #校方 也許您會感興趣 推薦閱讀 看多了末期病人 陳秀丹獨鍾花草 04:102019/08/24 地方新聞 滯洪池設廟前 外埔人抗議 04:102019/08/25 地方新聞 韓競辦中南部戰力增！顏寬恒、謝龍介任副執行長 12:162019/08/25 政治 台中立委顏寬恒、謝龍介 任韓國瑜競總副執行長 12:362019/08/25 政治 洗錢防制大進展 台灣拿下亞太最佳 13:042019/08/25 政治 韓國瑜競選辦公室：黑韓謠言將全面提告 22:282019/08/25 政治 化南新村僵局 文資會有得等 04:102019/08/26 生活新聞 疑似防災過勞 南投仁愛鄉建設課長猝死辦公室 10:042019/08/26 社會 仁愛鄉公所課長猝死 ！ 同事上班驚見躺沙發 10:332019/08/26 社會 無卡族電商分期 現金回饋網ShopBack照樣回饋現金 15:512019/08/26 財經 社會熱門新聞 軍人撿屍性侵酒女 無套2次醒來還想要 - 社會 人倫悲劇 台中母抱5歲兒墜樓亡 - 社會 嫁變態夫淪性奴10年 人妻泣：他愛看男人上我 - 社會 丈夫偷吃準弟媳 正宮烙人5人判刑 - 社會 基隆驚傳員警重創 頭破血流滿地 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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