台北科技大學行政人員的辦公室，上周遭宵小闖空門行竊，2處辦公室被破壞入侵，抽屜內逾10萬元現金遭竊。轄區北市警大安分局獲報，經調閱監視器鎖定特定對象，研判是同一人所為，循線偵辦中。

據調查，本月21日上午，北科大校方人員到學校，發現該校分子科學工程系館的一樓行政辦公室，大門門鎖遭破壞，教職員工的抽屜也被被撬開，裡頭7000多元現金不翼而飛。

同時間，綜合科館的5樓辦公室，也被發現門鎖被破壞，抽屜一樣遭撬開竊走10萬多元現金，校方獲悉立即報案，警方目前鎖定可疑人士偵辦中。

(中時 )