◎愛秀菜英文出糗 陸戰隊唸成屍體

民進黨近期猛攻高雄市長韓國瑜「晶晶體」英文，蔡英文總統更在臉書大秀英文，不過卻被抓包蔡英文也把英文專業用詞給唸錯了。國民黨立委柯志恩指出，蔡英文把「海軍陸戰隊」的英文「Marine Corps」唸錯， 唸成corpse（屍體）的發音，被專家指正，「具備英國名校博士學位又身為三軍統帥的總統犯此錯誤，實在不可思議！」

◎阿扁官司全面停審 高院又換法官

4年前保外就醫至今的前總統陳水扁，仍有官司繫屬高院，雖然他的案件已全部聲請停止審理獲准，但由於法官異動，扁涉及的國務機要費案，高院今重新抽籤由李世華法官承審，鄭水銓為審判長，陪席法官為黃雅芬。

◎館長糾眾檢舉 詹江村粉絲頁消失

時常在網路跟館長陳之漢的隔空交火的桃園市議員詹江村，臉書粉絲頁被檢舉消失。詹江村在個人臉書貼出一段影片，影片中館長拜託1萬多個粉絲點進詹江村粉絲頁按檢舉，理由寫「仇恨言論」。

◎道歉仍被譙爆 謝忻怒回應

阿翔、謝忻從節目搭檔變調成婚外情，兩人爆發街頭車吻遭停工2個月後，雙雙在上周復出，謝忻也在網上分享到印度當志工的人生體悟，但引發正反兩面評價，挨轟是「髒東西」，讓謝忻忍不住在私人臉書發文：「今天的妳在FB說的沒錯，我是髒。」

◎大專生薪資 這學門最差僅3萬出頭

勞動部今天公布近5年大專畢業生就業狀況及薪資行情，發現平均勞退提繳工資住宿及餐旅業僅有2萬9983元，也是唯一勞退平均提撥不到3萬元的行業；若以畢業學門來統計，餐旅及民生服務學門則以3萬0131元墊底。

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(中時電子報)