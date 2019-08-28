台灣之光！第45屆國際技能競賽27日在俄羅斯喀山閉幕，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署今年派出9名國手參加青年組7項職類比賽，拿下1金1銅3優勝佳績。代表團預計29日中午回國抵達桃園機場，雲嘉南分署將帶團前往接機。

國際技能競賽每2年舉辦1次，是全球職訓技能規模最大的國際競賽，今年參賽國包括德國、韓國、美國、巴西、澳洲等68國，逾1600名世界好手參加青年組56項及青少年組12項職類競賽。

本屆國際技能競賽，台灣共派出58名國手參加51職類競賽，在首次舉辦的青少年組拿下4銀1銅，青年組則拿下5金5銀5銅23優勝，團隊成績名列國際第4，得獎國手將由勞動部頒發每人8萬至120萬元獎金。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，分署得獎職類包括「金牌」機電整合宋承勳與闕伯陽、「銅牌」塑膠模具高辰豪、「優勝」石膏技術與乾牆系統（粉刷）王暐智、機器人黃柏笙與何嘉翔、家具木工江登豐。

(中時 )